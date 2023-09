Homem é baleado dentro de casa no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa

Um homem, ainda não identificado, foi baleado com três tiros no rosto, pescoço e braço na noite de segunda-feira, dia 11, na Rua Vereador Carlos Elias Curt, no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa.

De acordo com relato de familiares a policiais militares, ele estava em casa, no celular, quando o autor dos disparos apareceu na janela e atirou.

A vítima foi socorrida pelos próprios familiares para a Santa Casa de Misericórdia. No momento desta publicação, não havia uma atualização a respeito do quadro de saúde dela.

Os crimes foram registrados na delegacia e são investigados pela Polícia Civil.