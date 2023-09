Prefeitura de Volta Redonda acelera reforma da ciclovia da Beira-Rio

Trabalhos vão recompor asfalto em todos os trechos que estão danificados e também as calçadas

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está reformando por completo a ciclovia da Beira-Rio, que corre paralela à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes. As equipes iniciaram nesta semana o corte dos trechos que estavam mais desgastados e com os chamados “borrachudos”. Em seguida, será feito o tratamento da base do solo e a preparação para a colocação de novo asfalto.

O trabalho deve entrar pelas próximas semanas, já que muitos trechos estão danificados, mas o objetivo da prefeitura é deixar tudo pronto até o fim deste mês. Da mesma maneira, estão sendo feitos trechos da calçada e recolocação de meio-fio. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) está fazendo a pintura na parte dos serviços que estão sendo concluídos.

“Este é um grande trabalho, que está envolvendo todos os setores da Prefeitura de Volta Redonda. A Beira-Rio está sendo toda reformada e repaginada, em todos os seus setores”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Asfalto

Além ciclovia que já está em recuperação, a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes receberá nas próximas semanas a nova pavimentação no sentido de quem vai para o bairro Retiro, por meio de parceria com o Governo do Estado. Na mão contrária (sentido bairro Niterói), o asfaltamento novo está praticamente concluído.

Rede de água e outros serviços

As melhorias no asfalto e em outras áreas da Beira-Rio acontecem após a troca de mais de 5 quilômetros de rede de abastecimento de água, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município (Saae-VR). O novo asfaltamento e outras intervenções só puderam ser iniciadas após a conclusão da implantação da nova tubulação.

A Beira-Rio já recebeu também serviços de poda de árvore; recuperação de bancos e pontos de ônibus; trocas de lâmpadas; reforma nos campos, com troca de grama sintética, traves e alambrados; e recuperação da academia de ginástica; entre outras melhorias. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.