Prefeitura inicia obras de revitalização da praça da Vila da Fumaça

Espaço receberá novo paisagismo, novos pisos, novas mesas de jogos que não existia anteriormente

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou as obras de reforma da praça da Vila da Fumaça recentemente.

As obras estão nas primeiras etapas com a colocação do tapume em toda a praça, a demolição do piso de concreto danificado e remoção dos cordões dos canteiros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o cronograma de obras prevê a revitalização geral da praça com novo paisagismo, novos pisos, reforma do parque infantil e novos bancos. Além de implantação de novas mesas de jogos, que não existiam anteriormente na praça e melhorias na iluminação com postes baixos.

-Seguimos atuando com medidas para proporcionar mais qualidade de vida em todos os bairros do município, e inclusive nos distritos da área rural de Resende. Os moradores da Vila da Fumaça em breve terão uma praça com novas mesas de jogos e mais iluminada para realizar atividades físicas e ter momentos de diversão entre os amigos – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.