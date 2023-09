Dois carros bateram na tarde desta quarta-feira, dia 13, na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Com o impacto, a parte frontal de um dos veículos ficou danificada. No momento desta publicação, o trânsito fluía bem lentamente pelo local, já que um dos carros ocupa totalmente uma das faixas da avenida.

Não há informações sobre feridos. (Foto: Redes Sociais)