Policiais militares prenderam na noite de terça-feira, dia 12, uma jovem, de 18 anos, com mais de R$ 4 mil em espécie, em Valença. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi abordada em um carro, conduzido por um homem de 34 anos, na Avenida do Contorno no bairro Jardim Valença.

O dinheiro, segundo a Polícia Militar, estava na bolsa da suspeita. O valor teria sido arrecadado através da venda de drogas e a jovem seria a responsável por realizar depósitos em contas de traficantes.

A suspeita já é conhecida da guarnição pelo envolvimento com o crime. Além do dinheiro, os policiais apreenderam 18 comprovantes de depósito bancário, dois invólucros de “skunk” e um celular. Ela e o motorista foram conduzidos para a delegacia. Foto: Polícia Militar