O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Transportes Coletivos de Passageiros de Barra Mansa, Raimundo José Filho, recebeu no dia 31 de agosto, um ofício do Trans BM – Consórcio Barra Mansa, composto pelas empresas de ônibus Colitur e Triecon, sobre as dificuldades enfrentadas e possíveis demissões.

No documento, o consórcio alega que, com as dificuldades financeiras enfrentadas, será obrigado a reduzir o quadro de empregados, o que consequentemente acarretará em demissões. Alegando estar sem condições financeiras, o TransBM ainda solicita que o Sindicato realize uma assembleia junto aos trabalhadores, para que se aprove a quitação dessas rescisões de forma parcelada.

Segundo Raimundo, a preocupação que o Sindicato tem hoje é que já aconteceram várias demissões desde o período da pandemia e que vem aumentando: “antes tinha cobrador e hoje o motorista está dirigindo e cobrando. Está tendo ainda uma redução muito grande dos horários por conta dessas demissões. As empresas, por sua vez, alegam que não tem condições de arcar com as despesas por conta da defasagem no valor das tarifas”, alertou o sindicalista.

O Sindicato pretende marcar uma reunião com o poder público de Barra Mansa (Prefeitura e Câmara), afim de que se chegue um acordo. “Esperamos que a prefeitura autorize o reajuste da tarifa de ônibus ou dê um subsídio para as empresas”, destacou o presidente afirmando que a prefeitura de Resende subsidia o transporte público local.

Por fim, o presidente do Sindicato ainda demonstrou grande preocupação com o que ele considera hoje uma falta de entendimento entre as empresas de ônibus e o poder publico. “A prefeitura de Barra Mansa alega que não tem recursos, vai chegar uma hora que o transporte público da cidade vai ter que parar. O presidente dos rodoviários informou que já vai para cinco anos o congelamento do preço da tarifa de ônibus em Barra Mansa” completou o dirigente sindical.