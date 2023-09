Secretário se reuniu com representantes do Cense no município para firmar parcerias, como doação de livros e exposição de artes e caricaturas

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, se reuniu nessa terça-feira (12) com o diretor-geral do Cense (Centro de Socioeducação Irmã Asunción de la Gándara Ustara) Volta Redonda, Cristiano Alvarenga Oliveira, e o coordenador regional do Centro no Sul Fluminense, Adriano Guedes. Realizado na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Vila Santa Cecília, o encontro teve como objetivo estreitar laços, firmar parcerias e fomentar ideias e projetos culturais para serem realizados no Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), ainda este ano.

“Entre as ideias que estiveram em pauta, podemos destacar a doação de livros que será feita pela secretaria de Cultura de Volta Redonda ao Degase, além de uma exposição de artes e caricaturas no local”, explicou Anderson, acrescentando que um termo de compromisso será assinado entre as partes, visando a garantia da manutenção de atividades culturais periódicas na unidade.

Após a reunião, o secretário de Cultura apresentou também as instalações da Biblioteca Municipal Raul de Leoni e colocou o equipamento cultural à disposição para realização de um tour cultural e sessões de cinema.

Participaram também do encontro o subsecretário de Cultura de Volta Redonda, Frederico Paschoeto, e a assessora da SMC, Elisete Moreira.