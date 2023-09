Curso será na próxima segunda-feira, 18, entre 9h e 16h, na CDL, no Aterrado; inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/3EvmCyhaR8

A Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), em parceria com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ) e o Sebrae-RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), oferece capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos e o Tratamento Diferenciado às Micro e Pequenas Empresas nas Contratações Públicas em Volta Redonda.

O curso será ministrado na próxima segunda-feira, 18, entre 9h e 16h, no Espaço de Eventos da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Volta Redonda, na Rua Simão da Cunha Gago, nº 12, no bairro Aterrado. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/3EvmCyhaR8, mas também serão aceitas inscrições no dia da capacitação, na própria CDL.

O público-alvo do evento é formado, principalmente, por servidores públicos; micro e pequenos empresários, seus representantes e funcionários; contadores; e trabalhadores da área jurídica.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, destacou alguns pontos da capacitação. “O curso vai atualizar sobre como será o novo processo licitatório, as inovações previstas, como possibilitar pagamento às micro e pequenas empresas, agricultores familiares, microempreendedor individual (MEI), desde que previamente justificado e comunicado aos órgãos de controle e desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato”, falou, reforçando que a capacitação será ainda mais abrangente. Secom/PMVR.