Visitas técnicas prévias às unidades são feitas pela Ordem Pública para escolha dos locais de instalação de câmeras de monitoramento e sensores de presença

A pedido do prefeito Antonio Francisco Neto, o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, acompanha pessoalmente as visitas técnicas para escolher os melhores locais de instalação do sistema de segurança nas escolas de Volta Redonda. O conjunto de equipamentos é composto por câmeras de monitoramento, sensores de presença e botão do pânico. O sistema está sendo instalado nas escolas das redes Municipal e Estadual de Ensino e 80 unidades já estão com ele em pleno funcionamento.

Visando melhorar e ampliar a segurança para toda a comunidade escolar, o sistema é monitorado 24 horas pela empresa Vegas Vigilância e Segurança, contratada pela administração municipal, e que está instalada no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), na sede da Semop, na Ilha São João.

“Temos o trabalho intenso das duas viaturas da Patrulha Escolar, oferecendo apoio a toda comunidade escolar todos os dias, mas qualquer problema detectado pelas câmeras é percebido na hora pelos operadores que ficam no Ciosp, que tomam as medidas cabíveis e acionam as forças de segurança de forma imediata”, explicou o secretário Luiz Henrique.

“Os botões de pânico somente funcionam quando acionados por um profissional da escola, treinado previamente para definir as situações de emergência, que são imediatamente acompanhadas pelas imagens das câmeras, além de terem o apoio da Patrulha Escolar”, finalizou. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.