Ginástica laboral, roda de terapia e um café da manhã foram promovidos pela direção da E.M Pará em parceria com o programa de Saúde Mental

A Escola Municipal Pará, no bairro Retiro, em parceria com o programa de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu nesta sexta-feira (15) o evento “Viver Leve”, em alusão ao Setembro Amarelo – mês dedicado à prevenção ao suicídio. Equipes da direção, professores, cuidadores e mães de alunos participaram das atividades que envolveram ginástica laboral, roda de terapia e um café da manhã. No fim, os profissionais foram presenteados com canecas personalizadas e participaram de um sorteio de prêmios.

A orientadora educacional da escola, Dagmar Coutinho, destacou os efeitos positivos da atividade no dia a dia dos participantes.

“O nosso objetivo com este evento é promover a saúde emocional destes profissionais, que foi totalmente afetada neste período pós pandêmico e com todos os ataques envolvendo escolas pelo mundo. A gente abriu um evento com atividades físicas, ofertamos um café promovido pelas mães e tivemos a roda de terapia. O evento teve esta parceria e foi um momento onde os profissionais puderam falar sobre suas inquietudes, rotinas. Cuidar do emocional é importante, se o profissional está bem emocionalmente, tudo flui com mais potência”, afirmou Dagmar.

A psicóloga da Divisão de Saúde Mental, Edna Quintino, ressaltou a importância do evento.

“Esta atividade é importante porque propõe uma valorização do profissional e aponta para uma preocupação em cuidar de quem cuida. O trabalho na escola demanda destes profissionais muito tempo, muita dedicação. A nossa atividade propõe um processo de construção coletiva que possibilite aos participantes refletir sobre sua rotina e falar sobre o contexto em que vivemos hoje”, frisou Edna.

A diretora da escola, Vera Lúcia Marcelino, salientou a integração entre escola e familiares dos alunos no evento.

“Nosso projeto político-pedagógico visa à integração da família com a escola. Foi um momento de a família acolher o profissional, onde geralmente é o contrário. O professor é que acolhe o aluno, em sua maioria. Então isso é muito importante. O evento foi idealizado pela nossa orientadora para que os profissionais da escola fossem acolhidos com todo o carinho, todo o cuidado para cuidar da sua saúde mental”, disse Vera.

Moradora do bairro Açude, Tatiane Ketlyn, foi uma das mães que ajudou a preparar o café da manhã para os profissionais e falou sobre a atividade.

“Eu sempre falo que família e escola têm que andar juntos, isso melhora o desempenho das crianças. Isso é bom. Eu já tive duas filhas que passaram por esta escola, agora estou com o meu filho estudando aqui. Então esse evento, essa integração, é muito importante para os profissionais estarem com sua saúde mental em dia, até para poder lidar com as crianças no dia a dia. É muito necessário para eles, para as crianças e para os pais também”, finalizou. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR