Deputado mantém diálogo permanente com o Detro-RJ para pedir fiscalização dos horários, da manutenção dos veículos, maior cobertura no atendimento e assegurar gratuidade a quem tem esse direito

Garantir transporte intermunicipal de qualidade para o Sul Fluminense é uma das principais lutas do deputado Jari Oliveira (PSB). Desde que assumiu o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Jari mantém diálogo permanente com a direção do Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), visando a ampliação da fiscalização do serviço. O cumprimento dos horários, a manutenção dos veículos, maior cobertura no atendimento e a manutenção da gratuidade aos que tem esse direito são os principais focos.

Licitação também é uma luta antiga, Jari vem batendo nessa tecla desde quando era vereador. “Um transporte digno, com qualidade para os usuários e preços justos, só se tornará realidade quando o poder público colocar o dedo na ferida e licitar as linhas, criando assim melhores mecanismos de fiscalização do serviço prestado”, salientou o parlamentar, que hoje cobra que o certame seja realizado para todo o Estado.

“A redução no número de veículos, os atrasos constantes nos horários e ônibus em péssimas condições de uso são as principais queixas dos passageiros. A proximidade que mantenho com as pessoas, principalmente através do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’, me mostra a necessidade de melhorias no sistema de transporte coletivo no Sul Fluminense”, reforçou o deputado, que também afirmou que diante de tantos problemas apontados, a direção do Detro tem se mostrado sensível em encontrar soluções que atendam aos usuários.

Nessa quinta-feira, dia 14, por exemplo, Jari esteve com o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias para apresentar reclamações dos moradores do bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. O encontro também contou com representantes da empresa Cidade do Aço, que tem a concessão da linha P544, Barra Mansa (via Moinho de Vento) x Volta Redonda.

“Após conversa com a associação de moradores do local, fui informado de que, além dos horários reduzidos durante a semana, a linha não estava circulando aos domingos. Na reunião, ficou resolvido que o bairro não ficará sem ônibus aos domingos e que nos dias de semana serão oferecidos cinco horários em cada sentido”, informou Jari, ressaltando que estará atento para que o acordo seja cumprido.

Jari atua como interlocutor entre a população e o Detro-RJ

No início de maio, por exemplo, ele esteve na sede do Detro para assegurar o acesso gratuito de idosos nos ônibus intermunicipais, em cumprimento à lei do Estatuto do Idoso, que permite que passageiros acima de 65 anos acessem os ônibus apenas com o RG. No mesmo mês participou de manifestação por melhorias no transporte público intermunicipal na Região Leste de Barra Mansa, levando representantes do Detro para ouvir os moradores.

“Em junho, encaminhei ofício ao presidente do Detro-RJ demonstrando indignação pelo preço cobrado da passagem e solicitando a correção da tarifa da seção Volta Redonda x Amparo, o que foi atendido pelo órgão”, lembrou o deputado.

“Transporte público de qualidade é um direito do cidadão. Ainda como vereador de Volta Redonda, defendi uma solução definitiva para melhorar o transporte público na cidade com a licitação e implantação de um novo e mais moderno sistema”, disse Jari, lembrando que agora ampliou sua luta para o transporte intermunicipal. Ascom/Deputado Jari Oliveira