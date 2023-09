Amazonas vence o Volta Redonda e embola a Série C

O Amazonas (AM) venceu o Volta Redonda neste sábado por 2 x 0, pela segunda fase da Série C, do Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia, em Manaus (Amazonas).

Com a vitória, a Onça Pintada embolou o Grupo C. O Amazonas chegou aos três pontos, mas continua na lanterna da competição. A estreia do técnico Luizinho Vieira, foi bastante elogiada.

O Volta Redonda é segundo com 4, mesma pontuação do líder Paysandu (PA), numa chave emboladíssima que também tem o Botafogo (PB) em 3° lugar com 3 pontos.

Arbitragem

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima-PR

Assistente 1: Ivan Carlos Bohn-PR

Assistente 2: Roberto Rivelino dos Santos Junior-PR

Quarto Árbitro: Murilo Ugolini Klein-PR

Quinto Árbitro: Alexsandro Lira de Alexandre-AM

Analista de Campo: Luis Claudio Rodrigues da Costa-AM

Árbitro de Vídeo: Daniel Victor Costa Silva-MG

AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo-MG

Observador de VAR: Adriano de Carvalho-TO