Cristian de Carvalho, vereador de Itatiaia, morre aos 60 anos

O vereador de Itatiaia Cristian de Carvalho Soares morreu na tarde desta sexta-feira (15) aos 60 anos. O corpo, segundo as primeiras informações, foi encontrado por parentes, dentro de casa, localizada na Avenida dos Expedicionários, perto da Câmara dos Vereadores.

Uma equipe médica esteve no local para verificar a causa da morte do parlamentar. A suspeita é que ele tenha infartado. Cristian era também comerciante. Natural de Resende, o parlamentar era casado, deixa um filho e cumpria seu quarto mandato. Ele foi eleito em 2020 com 773 votos, pelo Partido Solidariedade (SDD).