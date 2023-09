Final da Copa dos Servidores acaba em pancadaria e Campla é campeã

A final da Copa dos Servidores de 2023, realizada na manhã de sábado, dia 16, entre Prefeitura e Câmara Municipal, terminou em pancadaria no Minas Esporte Clube, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

O campeão é a equipe do Campla (Centro Administrativo Prefeito Luiz Amaral) que venceu o time da Câmara (Câmara Municipal de Barra Mansa) por 2 x 0. Os gols foram marcados por Paulo Vitor e Gabriel Resende. Paulo Vitor (PV) do Campla foi o artilheiro da competição com 11 gols.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable esteve presente e minimizou as agressões. “Uma final disputada, inclusive com alguns pequenos desentendimentos, superados no fim com a vitória da Prefeitura”, ressaltou.

Disputa do Terceiro Lugar

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) ficou na terceira posição. O jogo aconteceu mais cedo e foi decidido nos pênaltis. O Saae começou bem e chegou a vencer por 4 a 1, mas a Guarda Municipal reagiu e empatou. Nas penalidades, o time do Saae foi mais competente e saiu vencedor da partida e ficou na terceira posição.