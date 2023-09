Homem é baleado no bairro Santa Clara, em Barra Mansa

Um homem de 34 anos foi baleado no fim da noite de sexta-feira, dia 15, no bairro Santa Clara, em em Barra Mansa. Policiais militares foram acionados, mas quando chegaram a vítima já tinha sido socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, de Barra Mansa..

No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde dela e nem sobre as circunstâncias do crime. O fim da sexta-feira foi marcado pela violência no Sul Fluminense. Em Volta Redonda e Pinheiral, duas pessoas foram assassinadas no Santo Agostinho e no Ipê. A polícia investiga a relação entre os crimes.