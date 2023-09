Vítima de tentativa de homicídio morre na Santa Casa de Misericórdia

Elieser Medeiros Pereira, baleado na noite de sábado, dia 16, no bairro Santa Clara, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.

Elieser, que tinha levado oito tiros. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O estado de saúde dele era gravíssimo, segundo os socorristas.

Uma câmera registrou o momento do homicídio, praticado por quatro homens que desceram de um carro. Nas imagens, a vítima grita e suplica para não morrer, mas mesmo assim os criminosos atiram contra ela.

Há muitos gritos, correria e desespero, com até uma criança aparecendo no local do assassinato. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o carro usado no crime foi abandonado momentos depois em uma estrada de terra.