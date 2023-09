Volta Redonda sedia 9ª Parada do Orgulho LGBTI+

Evento será neste domingo, 17, na Ilha São João, a partir das 13h; a entrada solidária é um quilo de alimento

A Ilha São João, em Volta Redonda, será palco da 9ª Parada do Orgulho LGBTI+ neste domingo, 17, a partir das 13h. O evento é organizado pelo Coletivo Volta Redonda Sem Homofobia com apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Banco da Cidadania, Projeto Cidade Monitorada, Centro de Cidadania LGBTI Médio Paraíba e 28º Batalhão da Policia Militar.

A edição de 2022 reuniu cerca de 12 mil pessoas e a organização da ‘Parada’ espera que o número seja ainda maior neste ano. As atrações de 2023 são Henerson, Paredão do Dj Pokemon, Letty, Fabrício Oliveira, Felicia, Gadelha, Taivan, Factory, Ottis Real, Tara Wells, Mika Pistoleira, Samantha D’evill, Ashlley Lizi, Chris Moraes, Rhayssa, Dan Tavares, Gustavo Castro e Renata Almeida.

Entrada solidária

A entrada do evento é solidária com um quilo de alimento não perecível. O total arrecadado será doado às instituições beneficentes de Volta Redonda cadastradas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que repassa às famílias assistidas. Secom/PMVR.