Edimar Miguel pede ao prefeito Neto a reforma da Praça Juarez Antunes

Sindicalista lamenta mais uma morte no inteiror da Usina Presidente Vargas

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, conversou com a nossa reportagem e falou de vários assuntos importantes para os sindicalistas. Ele iniciou falando sobre o resultado da reintegração dos nove trabalhadores da comissão, demitidos no ano passado.

O Julgamento foi unânime na Segunda Instancia, no Rio de Janeiro, mas cabe recurso e será decidido em Brasília. “O fato de ter sido por unanimidade, isso é uma grande vitória para o trabalhador e trabalhadora”, disse Edimar.

O presidente ficou indignado com mais uma morte no interior da Usina Presidente Vargas (Companhia Siderúrgica Nacional). “Mais uma vida foi ceifada no interior da Usina. Estamos cobrando da empresa um programa de acidente zero. Foram três óbitos este ano. Temos que zerar o número de acidentes” destacou Edimar.

O presidente lamentou que a direção da CSN ainda não liberou os sindicalistas do comparecimento ao trabalho. Segundo ele, é desgastante cumprir o horário na CSN e depois comparecer ao sindicato para tratar de vários assuntos de interesse do trabalhador.

O sindicalista está reivindicando junto ao prefeito Antônio Francisco Neto, a reforma da Praça Juarez Antunes. “O prefeito prontamente disse que vai fazer a reforma. Estamos agendando para o dia 9 de Novembro. A estátua do Bispo Dom Waldir Calheiros, será restaurada”, destacou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.

Edimar disse estar otimista e que os sindicalistas terão uma novidade para o Natal, mas preferiu não adiantar a novidade.