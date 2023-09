Homem é preso suspeito de agredir companheira no bairro Retiro

Um homem, de 29 anos, foi preso por policiais militares, suspeito de ter agredido a sua esposa com um soco no rosto, na tarde de sábado, dia 16, por volta das 15h45min, na residência do casal, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O homem acusou a mulher, uma jovem, de 22 anos, de jogar o celular em cima dele. A vítima contou a policiais militares que a briga entre os dois aconteceu durante uma discussão.

A mulher, com escoriações, foi levada para o Hospital do Retiro, onde foi atendida. Em seguida, os dois foram levados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde a autoridade policial solicitou exame de corpo de delito para ser feito no casal.

Na delegacia foi feito um registro de lesão corporal e o acusado permaneceu preso. Foi arbitrada a fiança de um salário mínimo para o homem responder pelo crime em liberdade.

Não há informação se o homem pagou a fiança arbitrada.