Seleção para vagas imediatas e cadastro de reserva vai acontecer no dia 8 de outubro. Locais de aplicação serão informados dia 4/10 pela internet

O concurso público da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) atraiu 1.501 candidatos para as 23 vagas imediatas distribuídas em diversos cargos para atuação nas escolas e outras unidades da fundação, além da formação de cadastro de reserva. As provas objetivas ocorrem no próximo dia 8 de outubro e os locais de aplicação serão informados no dia 4/10 pelo link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico/.

As oportunidades imediatas são para professor de Língua Portuguesa, com cinco vagas; Matemática, quatro vagas; Ciências, uma vaga; e de Música, oito vagas em diferentes especialidades; Supervisor Educacional, com duas vagas; Orientador Educacional, uma vaga; Inspetor de Disciplina, uma vaga; e Auxiliar Administrativo, também uma vaga. Ainda estarão disponíveis para cadastro de reserva vagas para professor nas áreas de História, Arte e Língua Inglesa.

O diretor-presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, lembrou que para os cargos de professor haverá a etapa de Prova de Títulos, marcada para o dia 23 de outubro; e para os profissionais de Música haverá prova prática.

“As vagas para professor efetivo de Música, para diversos instrumentos, são a novidade neste concurso. Eles vão atuar no projeto ‘Volta Redonda Cidade da Música’, que forma músicos e, principalmente, cidadãos disciplinados e dedicados”, falou Caio Teixeira, lembrando que a realização do concurso mostra o trabalho pela valorização da educação pública e do profissional de educação em nossa cidade. Foto de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.