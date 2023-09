Revitalizações estão em andamento e buscam proporcionar áreas de lazer adequadas para a prática esportiva de forma segura

A Prefeitura de Volta Redonda está reformando o campo de grama sintética e a quadra poliesportiva do bairro Eucaliptal. As obras estão sendo realizadas com recursos da própria administração municipal e contam com a fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR).

A reforma do campo de grama sintética está em fase de conclusão. O local, que recebe moradores de outros bairros, ganhou uma limpeza geral, pintura e teve a rede de proteção trocada. Já a quadra, que fica ao lado da Escola Municipal João Haasis, terá a troca dos alambrados danificados e calhas, além de uma limpeza total ao redor do espaço de lazer.

O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, que solicitou as reformas nas áreas de lazer junto ao Poder Executivo, celebrou as revitalizações.

“Estamos acompanhando essas obras, porque o resultado será maravilhoso, já que iremos usufruir de um local seguro e que oferece as condições necessárias para a prática esportiva. É com muita alegria que iremos entregar essas revitalizações à população, não só do Eucaliptal, mas como de outros que venham até o bairro. Praticar esportes faz bem para o corpo e para a alma”, disse Neném.

Quatorze campos de grama sintética reformados

Quatorze campos de grama sintética passaram por revitalizações e já foram entregues à população. Eles ficam situados no Padre Josimo; Mariana Torres; Siderlândia; Belmonte; Jardim Ponte Alta; Jardim Belvedere; Santa Cruz; Vila Rica; Beira-Rio, Sessenta (ETPC – Escola Técnica Pandiá Calógeras) e Aero Clube. O campo de grama sintética do Santa Rita do Zarur ainda está em obra.

“Estamos recuperando as áreas de convivência em vários lugares de Volta Redonda. A cidade vai melhorar cada vez mais, pois cuidando dos bairros estamos cuidando das pessoas. Ainda temos muito o que fazer, mas estamos avançando”, finalizou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Divulgação/PMVR