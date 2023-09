Policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento quando depararam com uma carreta Scania com placa de Pouso Alegre (MG) estacionada em local inapropriado, no início da madrugada desta segunda-feira, dia 18, por volta de 00h30mn, no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O condutor foi abordado e em consulta aos sistemas disponíveis foi constatado haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do caminhoneiro, de 42 anos, expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajubá (MG), em 12 de setembro de 2023, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, para registro do cumprimento do mandado. Ele permaneceu preso naquela unidade à disposição da Justiça.