Kits são distribuídos para recém-nascidos da maternidade da unidade, de acordo com a necessidade familiar

O Hospital São João Batista (HSJB), principal unidade de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, está recebendo doações de enxovais para bebês nascidos na maternidade. As peças são recebidas pela gerência de enfermagem do hospital, que prepara os kits e distribui de acordo com a necessidade da família.

Os casos mais comuns são de futuras mamães que descobriram a gravidez no ato do parto ou estavam passando pela cidade e entraram em trabalho de parto sem ter enxoval naquele momento. A unidade hospitalar possui a única maternidade pública do município, que conta com 15 leitos de alojamento conjunto, oito leitos de ginecologia, oito leitos de tratamento de gestante de alto risco, sendo referência para partos de alto risco das pacientes que realizam pré-natal de alto risco (PNAR) na Policlínica da Mulher.

A gerente de enfermagem do HSJB, Glauciléia de Souza Arbach, ressalta que a ideia surgiu em 2020, a partir do momento que foi identificada a necessidade de ajudar essas mães que chegavam no hospital. “Tudo começou com a equipe se movimentando para sanar uma emergência. Então percebemos que precisávamos ter roupas de bebês no hospital. Aí fomos nos organizando”, explicou a gerente, acrescentando que a questão social das pessoas não importa neste momento, e sim a necessidade do recém-nascido.

“É um ato de solidariedade das pessoas que estão envolvidas, como os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a equipe do lactário, além do Banco de Leite Humano, que tem como coordenador o enfermeiro André Reis, meu grande parceiro neste projeto. Cada um ajuda com o que pode, do jeito que consegue. Identificando e acolhendo essas pacientes e entendendo qual é a real necessidade desse recém-nascido e dessa mãe, para que possamos trazer conforto para a família”, disse.

Para doar roupas, fraldas e material de higiene para o bebê, basta procurar a gerência de enfermagem do HJSB, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Kits

Entre os artigos que compõe os kits estão: roupinhas, cobertor, cueiro, touca, meia, manta, entre outros. Todo o material arrecadado é enviado para a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que realiza a lavagem e higienização das peças.

Os kits já higienizados são montados pela equipe do hospital e distribuídos para os bebês que precisam. “É um ato de amor ao próximo. As pessoas ajudam muito e são muito envolvidas. Cada pessoa que doa as roupinhas, se sente extremamente grata por estar ajudando uma nova vida. A gente se sente gratificada, pois vemos o rostinho das mães que estão recebendo essas doações”, finalizou Glauciléia Arbach. Fotos de divulgação- Secom/PMVR.