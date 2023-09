Um jovem, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, dia 19, na Praça Roberto José de Pinho. A vítima foi identificada como sendo, João Vitor da Silva Fernandes Ananias.

Policiais foram acionados, mas quando chegaram o corpo já estava coberto com um lençol. O nome de um suspeito, que seria morador do bairro, já está em poder da polícia e no momento desta publicação ele estava sendo procurado.

A perícia é aguardada para o local do crime.