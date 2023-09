Jovem suspeita de invadir casa é presa no bairro Três Poços

Uma jovem de 19 anos foi presa na tarde de segunda-feira, dia 18, suspeita de invasão de domicílio e receptação, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O imóvel seria de um homem de 52 anos, que teria sido expulso do local, após agressões e ameaças sofridas pela família.

Agentes da Polícia Civil e Militar efetuaram a prisão, após investigarem a denúncia sobre a invasão e expulsão dos moradores, além do roubo de vários pertences da família.

Os policias estavam no imóvel e quando a jovem chegou, foi solicitado o contrato de aluguel ou de propriedade da casa. Ela informou que não tinha nenhum documento para comprovar a ocupação do imóvel. A suspeita foi levada para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada pelo delegado Luiz Jorge Rodrigues. Segundo informações, ela seria companheira de um chefe do tráfico de drogas na região.

Um carro que estava na garagem do imóvel foi rebocado pela Guarda Municipal para a delegacia e um aparelho de TV foi apreendido.