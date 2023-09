Munir acompanha aplicação de nova legislação sobre qualidade do ar

Reunião aconteceu na sede do Instituto Estadual do Ambiente e contou com a presença do vereador Paulinho AP

O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu nesta terça-feira (19) com o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Philipe Campello, com o gerente de Qualidade do Ar, Rafael Campos e com o vereador Paulinho AP.

O objetivo foi acompanhar o andamento da aplicação do novo decreto estadual que regula a qualidade do ar no Estado, sancionado pelo vice-governador Thiago Pampolha, no início do mês.

De acordo com Munir, o decreto cria um programa ambiental pioneiro, que não era executado até então. Por isso, segundo o Inea, há necessidade de 180 dias para estruturação e organização dos órgãos fiscalizadores, com equipamentos adequados, novas ferramentas de divulgação, treinamento e adequação da legislação.

“O governo do estado está criando, através do Inea, um programa ambiental de excelência. Eles ainda estão em fase de estruturação, mas estão monitorando e fiscalizando energicamente a questão do “pó preto” da CSN. Tivemos a oportunidade de conhecer o site, que permite fazer o monitoramento do ar em tempo real. Esse pacote de medidas vai contribuir muito com a diminuição da poluição em Volta Redonda e outros municípios”, destacou o parlamentar.

Projetos para o Sul Fluminense

Munir Neto aproveitou o encontro também para solicitar algumas demandas importantes para Volta Redonda e o Sul Fluminense, como o Programa Limpa Rio, e celeridade na licença ambiental para obras em execução em Volta Redonda, principalmente as que são tocadas em parceria com o Governo do Estado.

“Pedimos ao presidente que incluísse na programação do Limpa Rio os bairros Três Poços e Água Limpa, em Volta Redonda, além do Ribeirão dos Infernos no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí e dos Rios Pau D’alho e Caximbau no distrito de Arrozal. Esse é um projeto fundamental para a manutenção do ambiente e para a segurança e qualidade de vida da população que vive perto dos leitos dos rios”.

O deputado falou ainda sobre as obras nas Serras das Araras que trarão melhorias significativas para toda região.

“A coordenadoria de Estudos Ambientais do Inea está fazendo análise final para autorizar o início das obras de duplicação da Serra das Araras. As obras têm previsão de conclusão até 2028 para a subida e 2029 para a descida, trazendo melhorias significativas para toda a região”, concluiu.