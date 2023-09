O Teatro Gacemss está lançando uma programação infantil, em comemoração à Semana da Criança. A iniciativa tem a parceria com a Ani+ Soluções Artísticas.

A programação contará com 3 espetáculos infantis – de companhias teatrais da região – sendo um em cada dia (9, 10 e 11 de outubro), com uma apresentação às 14h, no Teatro GACEMSS 1.

09 de outubro (segunda) – “Amadinho – O Reizinho do Sertão” – Cia Cria Teatro

Direção: Flávia Nascimento

Amadinho, antes um garoto típico do sertão, com sua infância ingênua e livre, se vê totalmente encantado por uma caixa mágica que reproduz imagem e som: a televisão. A partir daí sua vida se modifica totalmente, e ele passa a se interessar apenas pelo que lhe é apresentado na TV, abandonando sua cultura e estilo de vida anteriores. Indicação: A partir de 4 anos

10 de outubro (terça) – “Uma Viagem para Casa”- Cia Ribalta

Direção: Cia Ribalta

Uma viajante desconhecida que percorre os mundos de contos de fadas se encontra com duas contadoras de histórias e pede a elas um conto para chamar de seu.

As três, juntas, entram em aventuras como ‘João e Maria’ e ‘João e o pé de feijão’ e, à medida que a viajante experimenta cada história, suas interações com as contadoras revelam uma grande surpresa. Indicação: A partir de 4 anos.

11 de outubro (quarta) – “Alice no País das Utopias” – Cia Arte em Cena

Direção: Stael de Oliveira

Alice é apenas uma menina como muitas, que ao entrar na adolescência se sente ansiosa perante as escolhas. O que é certo ou errado, o que deve ou não fazer, em quem deve ou não confiar. Insegura em relação ao futuro, perdida no tempo e no espaço, dividida entre a imaginação e a realidade, entre o País das Maravilhas e o País das Utopias. Indicação: A partir de 4 anos

Ingressos:

Inteira: R$50,00

Escolas Particulares: R$25,00

Escolas Públicas e Conveniados ANI+: R$20,00

Associados GACEMSS: Entrada Gratuita

Sessões: 9h* e 14h

Agendamentos:

GACEMSS: (24) 3343-1770 | (24) 98834-2587

Ani+ Soluções: (24) 98126-1550 | (24) 99317-6075