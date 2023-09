A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF realizava na segunda-feira, dia 18, por volta das 20h30min, o comando de fiscalização e combate ao crime, quando, abordou o veículo Scania/Mpolo Paradiso (Cinza), que realizava o transporte coletivo de passageiros, no km 233 da BR-116 sentido Rio de Janeiro, no município de Piraí.

O veículo vinha do Estado de São Paulo com destino o Rio de Janeiro. Durante os procedimentos de fiscalização, uma passageira de 22 anos, acompanhada de sua filha de 8 meses de idade, apresentou um ticket de bagagem divergente do que constava no mapa da viagem, fornecido pelo condutor do coletivo.

Após a identificação de todos os passageiros, a equipe da PRF identificou a bagagem inicialmente omitida pela respectiva passageira. Logo em seguida, a passageira informou ser a dona da bagagem, porém que, inicialmente, não havia encontrado o ticket para que fosse apresentado a equipe de agentes da PRF. Diante disso, os Policiais solicitaram que a bagagem fosse aberta pela proprietária, pois havia gerado a suspeita pela não identificação anteriormente prestada, momento em que foram encontrados, embalados em material plástico;

Foram apreendidos um fuzil da marca Aero, calibre 5,56 mm, com numeração suprimida, um carregador de fuzil, municiado com 20 munições CBC, calibre 5,56mm, uma pistola da marca Taurus, modelo TS9, calibre 9 mm, dois carregadores de pistola, desmuniciados e telefone celular.

A passageira informou a equipe sobre a ciência da posse dos objetos ilícitos que estava transportando, tendo recebido a mercadoria em Belém/PA, sendo o destino de entrega um cidadão desconhecido na Rodoviária do Rio de janeiro, onde receberia uma quantia de R$ 2000,00 (Dois mil reais).

Diante dos fatos apresentados, a passageira, ilesa, e sem o uso de algemas, juntamente com sua filha, menor de idade, e suas bagagens, foram conduzidas para 94ª DP, em Piraí/RJ, para as medidas cabíveis. Ao apresentar na 94ª DP a suspeita, sua filha menor de idade, e todo o material anteriormente citado, os Policiais Civis contactaram, imediatamente, o Conselho Tutelar do município de Piraí para as medidas cabíveis e registraram o flagrante do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Destaca-se que, somente este ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu, somente no estado do Rio de Janeiro, mais de 100 armas de fogo de diversos calibres, 12 destas na circunscrição da 7ª Delegacia, que compreende o trecho entre Piraí e a divisa com o estado de São Paulo.