Profissionais eleitos em votação nas escolas participaram de atividade na sede da SME-VR, no bairro Niterói; destaques ganharão medalhas e viagem para Caxambu-MG

A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda (SME-VR) promoveu nesta terça-feira (19), na sede da Pasta, no bairro Niterói, um café da manhã aos eleitos no prêmio “Professores do Ano 2023”. Os profissionais da rede municipal de ensino foram escolhidos por meio de votação nas escolas. Além dos destaques de cada unidade – mais de 50 eleitos, os diretores também participaram do café que serviu para a troca de ideias, experiências e uma grande confraternização. O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, e o presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira, também participaram.

De acordo com Sodré, o projeto surgiu com o objetivo de valorizar e dar publicidade às ações promovidas no ambiente escolar, além de dar visibilidade aos talentos que a Educação de Volta Redonda possui. “Temos muitos talentos na nossa rede e estamos fazendo de tudo para garantir a valorização dos nossos professores. Este prêmio é mais uma prova disto. Na impossibilidade de homenagear a todos, pois com certeza todos merecem, os professores eleitos por seus pares representam todo o corpo docente de sua escola. Meu agradecimento aos diretores que, como eu, valorizam o trabalho, a dedicação e o empenho de seus professores que fazem a diferença no ambiente escolar”, disse Sodré, que criou o “Professores do Ano” e revelou estar aberto a sugestões para a premiação do ano que vem.

A professora Marize Leal, que foi eleita na Escola Municipal Paulo VI, no Açude, e na Escola Municipal Amazonas, no Retiro, agradeceu a iniciativa do secretário Sodré e valorizou a premiação. “Estou muito feliz, mais do que se eu tivesse ganhado dinheiro. É um reconhecimento e a meritocracia está em todas as empresas e as escolas não são diferentes. Me senti tão honrada por ter sido votada, porque não é só o trabalho, mas é relacionamento. Talvez pela maturidade de vida eu tenha ganhado. Não me acho melhor que ninguém. Eu amo dar aula e acredito que todos que estão aqui também amem. Agradeço esta iniciativa”, disse Marize.

Acompanhado da diretora Vera Lúcia Ferreira, o professor Raoni Campbell, que é cego, foi eleito destaque da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac. Ele enalteceu a oportunidade de poder ajudar outras pessoas que possuem deficiência visual.

“Eu já fui aluno e hoje fico muito feliz em poder estar devolvendo um pouco do que eu recebi. Agradecer (a premiação) e mostrar que a nossa escola está aí para ajudar. É muito gratificante”, ressaltou Raoni.

‘Professores do Ano 2023’

Os profissionais eleitos receberão uma placa de homenagem, medalhas e uma viagem com direito a um acompanhante para um hotel em Caxambu-MG. A previsão é que as cerimônias de premiação aconteçam nas escolas no dia 9 de outubro, e uma grande festa no dia 10, em um local ainda a ser definido.

Fotos: Divulgação/Secom – PMVR.