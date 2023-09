Vassouras Jeep Fest 2023

O maior evento off road do Vale do Café acontece em Vassouras – RJ, nos dias 11 e 12 de novembro. Se você curte adrenalina, aprecia a natureza e uma programação cultural repleta de atividades, o Vassouras Jeep Fest é ideal para você e sua família!

Aventura

As trilhas desafiam os jeeps com um trajeto que contempla as fazendas do Ciclo do Café repletas de aventura, paisagens únicas e muita história.

Os jipeiros que aceitarem o nosso desafio podem fazer sua inscrição no link: https://encurtador.com.br/fERU6

Programação Cultural

O evento também contará com uma programação cultural para toda a família na Praça Barão de Campo Belo, com expositores de veículos off road, stands de montadoras de veículos 4×4, atrações musicais, área gourmet, as melhores cervejarias artesanais da região, exposição de artesanato entre outras atrações.

Venha viver essa experiência cultural e off road nas trilhas históricas de Vassouras!

https://www.instagram.com/p/CxWH6rWvX1e/?igshid=ODk2MDJkZDc2Zg==