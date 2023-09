Com o tema ‘Licenciamento Ambiental no Âmbito Municipal – Os Desafios da Atualidade’, evento também vai eleger membros do Comdema

O município de Volta Redonda realizará no dia 29 deste mês a sexta edição da Conferência Municipal de Meio Ambiente, a partir das 9h, no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), no bairro Aterrado. Com o tema central “Licenciamento Ambiental no Âmbito Municipal – Os Desafios da Atualidade”, a conferência será promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

De acordo com o subsecretário de Meio Ambiente do município, Anderson Silva de Azevedo, qualquer cidadão pode participar e as inscrições serão realizadas de forma presencial, no dia e no local da conferência, a partir das 8h. É preciso apresentar um documento de identificação com foto para o credenciamento.

“A conferência de meio ambiente de Volta Redonda é de crucial importância para nosso município por várias razões, pois garante a participação de diversos segmentos de nossa sociedade. Envolve a comunidade local na tomada de decisões sobre questões ambientais que afetam diretamente suas vidas; ajuda a conscientizar os residentes sobre questões ambientais locais, promovendo a educação e a compreensão; além de permitir a discussão e a formulação de políticas e regulamentos ambientais adaptados às necessidades específicas do nosso município”, explicou Anderson.

Objetivos

Dentre os objetivos principais, a Conferência Municipal de Meio Ambiente vai propor o debate sobre a “Política Municipal de Licenciamento Ambiental”; indicar prioridades de atuação para a administração municipal; além de eleger novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda (Comdema/VR) para o biênio 2024/2025.

A chefe de Licenciamento Ambiental da SMMA, Gizely Gomes, acrescenta que a conferência vai proporcionar um espaço para revisar o progresso das políticas ambientais locais e identificar áreas que precisam de melhorias; oferecer aos cidadãos a oportunidade de influenciar a agenda ambiental, promovendo a participação ativa na gestão ambiental local; e contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, protegendo recursos naturais e promovendo práticas mais ecológicas.

“Além disso, o conselho de meio ambiente é essencial para promover a governança ambiental participativa, proteger o ambiente do nosso município e melhorar a qualidade de vida das pessoas de Volta Redonda”, afirmou Gizely.

Dinâmica

A conferência está marcada para começar às 9h, com a abertura e leitura do Regimento Interno. A programação, no período da manhã, conta com um painel sobre Licenciamento Ambiental no âmbito municipal e uma mesa redonda com representantes de instituições convidadas.

No período da tarde acontece a eleição de conselheiros ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda (Comdema/VR). Para estar apto a votar, além de estar inscrito na conferência, é preciso ser maior de 18 anos e residir em Volta Redonda.

“A Conferência é um momento de extrema importância para fortalecer as políticas municipais de Meio Ambiente. Vai ser uma oportunidade de integração entre governo e sociedade civil para encontrarmos caminhos, visando qualificar as políticas públicas voltadas para os temas que iremos discutir. Por isso, a participação da sociedade civil é fundamental”, ressaltou Miguel Archanjo, secretário municipal de Meio Ambiente e presidente do Comdema/VR.

Serviço:

Evento: 6ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda;

Data: 29/9/2023;

Horário: 9h (inscrições a partir das 8h);

Local: auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase, localizado na Rua Dep. Geraldo Di Biase, nº 81, bairro Aterrado, Volta Redonda. Secom/PMVR