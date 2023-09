Mecânico é assaltado após bater com moto em poste em Arrozal, em Piraí

Um mecânico, de 25 anos, foi assaltado depois de se envolver em um acidente na noite de terça-feira, dia 19, na Rua Professora Amália Rodrigues, em Arrozal, distrito de Piraí.

Ele contou aos agentes que conduzia a moto, tendo na garupa a sua namorada. Ele contou que perdeu o controle do veículo, batendo em um poste. Os dois caíram e logo depois apareceram dois jovens, aparentando 17 e 19 anos, que anunciaram o assalto.

Os assaltantes ordenaram que ele levantasse do chão e ligasse a moto. Os suspeitos assumiram a direção do veículo e fugiram em direção a Rodovia Presidente Dutra. A moto pertence ao cunhado do mecânico, segundo ele relatou na delegacia de polícia.