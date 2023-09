Lajes de todos os pavimentos da futura unidade de saúde estão prontas, assim como a torre que vai receber o elevador

As equipes que trabalham na construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, que está sendo erguido ao lado do Hospital do Retiro, concluíram toda a parte estrutural da obra. Nos últimos dias ficaram prontas a torre do elevador e as lajes de todos os pavimentos, inclusive a que vai receber as caixas d’água para abastecimento da futura unidade de saúde. Agora estão sendo realizados os serviços de acabamento.

“Estamos realizando aplicação do piso de porcelanato, do forro de gesso acartonado, instalação de janelas e portas, além de intervenções nas instalações elétrica e hidrossanitária. O elevador tem previsão de ser instalado em novembro”, explicou Luzia Conceição de Oliveira, engenheira responsável pela obra, lembrando que também já foram instaladas bancadas de inox e granito, azulejos, entre outros itens.

Depois de pronto, o Hospital da Criança funcionará em conjunto com o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no bairro Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital passará a funcionar de forma independente, ganhando ainda áreas de repouso e de internação.

Obra foi retomada pela atual administração municipal

Iniciada em 2016, a obra ficou paralisada nos últimos anos e foi retomada pela atual gestão municipal. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual, por meio do projeto “Somando Forças”, da Secretaria das Cidades, liberados para a construção da futura unidade de saúde. A prefeitura realiza a fiscalização da obra, além de entrar com 5% do valor repassado pelo estado como contrapartida.

“Um sonho saindo do papel para se tornar realidade, e ficar como legado para a população de Volta Redonda. Nossas crianças merecem. Agradeço a todos que se empenharam para que a obra fosse retomada. É mais um hospital público para nossa cidade e que vai beneficiar quem mais precisa”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.