Policiais militares realizam operações em Barra Mansa e Paraty

Policiais militares estão realizando, desde o início da manhã desta quarta-feira, dia 20, por volta das 6 horas, uma operação de combate ao crime nas cidades de Barra Mansa e Paraty.

Em Barra Mansa, a ação está concentrada nos bairros Siderlândia e Getúlio Vargas. Participam 51 policiais militares. A cidade tem sido palco de seguidos homicídios nas últimas semanas.

Em Paraty, os policiais estão atuando principalmente no bairro Ilha das Cobras – onde o músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, foi baleado no último dia 2 -, e no Pantanal. Estão participando 31 militares.

Até o momento os agentes não informaram o balanço da operação. A operação é do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), órgão que coordena a atuação dos quatro batalhões da PM na região. Foto: Polícia Militar