Agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam um homem com mais de 300 pinos de cocaína na madrugada desta sexta-feira, dia 22, na região da Vila Helena, em Barra do Piraí.

Um suspeito que estava conduzindo uma motocicleta foi abordado pelos policiais militares. Com o suspeito foram apreendidos 325 pinos da droga.

Ele foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde ficou preso com base no artigo 33 do Código Penal, por tráfico de entorpecentes.