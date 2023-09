Adolescente de Volta Redonda já está há mais de 1 mês desaparecida

A adolescente Steffany da Costa Silva, de 15 anos, moradora do bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda, já está há mais de um mês desaparecida. Ela não é vista desde o dia 12 de agosto, quando saiu de casa por volta das 19 horas para encontrar amigas. Na última sexta-feira (22), a família entrou novamente em contato com o jornal pedindo divulgação do caso.

O registro do desparecimento da adolescente foi feito dois dias depois na delegacia da cidade. O pai de Steffany, o jardineiro Demétrius da Costa Silva, contou que a filha usava saia preta curta, um cropped de estampa de onça e chinelo, quando deixou a residência onde mora. De acordo com ele, é a primeira vez que a filha desaparece e que as ligações feitas para o celular dela vão direto para a caixa postal.

Qualquer informação sobre Steffany pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. A Polícia Civil está investigando o desaparecimento da jovem. (Foto: Arquivo Pessoal)