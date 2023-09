Barra Mansa teve uma tentativa de homicídio registrada na tarde do domingo (24). O crime ocorreu no bairro Monte Cristo, onde mora a vítima, de 38 anos.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem já tinha sido socorrido na Santa Casa de Misericórdia. Segundo informação do hospital aos agentes, o ferido foi atingido por um tiro no braço e outro no abdômen, mas não corria risco de morte.