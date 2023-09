Uma mulher foi atropelada na manhã de domingo (24) no distrito de Conservatória, em Valença. O acidente aconteceu na Rua Pedro Gomes e a Polícia Militar foi acionada pelo irmão da vítima.

O homem informou aos agentes que ela foi levada para o hospital do distrito de depois transferida para o Hospital Escola. Disse ainda que o veículo atropelador foi um Fusca. No momento desta publicação, não havia detalhes do estado de saúde dela e nem sobre a dinâmica do acidente.