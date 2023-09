Aluna é atropelada por caminhão em Volta Redonda

Uma adolescente de 12 anos foi atingida por um caminhão de pequeno porte, na manhã desta terça-feira, no cruzamento da Rua Luiz Alves Pereira com a Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, em Volta Redonda.

O socorro foi prestado pelos bombeiros, que levaram a vítima ao Hospital São João Batista. No momento desta publicação, ela estava aos cuidados da cirurgia, lúcida e orientada, com oxigênio nasal. Ela também está passando por exames na unidade médica para descobrir se houve alguma fratura. A estudante estaria a caminho do Colégio Delce Horta, que fica na Rua Luiz Alves Pereira.

O motorista do veículo disse que ao dobrar a esquina para entrar na avenida ouviu um baque e o grito de outra adolescente que acompanhava a vítima. Ele permaneceu no local para o registro da ocorrência.