Caminhão agarra em ponte de Volta Redonda

Um caminhão agarrou na manhã desta terça-feira (26) sob a ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aero Clube e Aterrado, em Volta Redonda.

No momento desta publicação, uma longa fila de veículos era registrada no trecho, que já está com um fluxo de veículos intenso devido à construção de um viaduto em frente ao 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar). A Guarda Municipal é aguardada para o local. A altura máxima permitida na via é de 2,90 metros.

Não há informações de feridos. (Foto: Redes Sociais)