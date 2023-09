Dupla é presa por furtar serra elétrica em VR

Policiais militares prenderam, no início da noite da segunda-feira (25), no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, por furto e receptação, dois homens – de 30 e 26 anos, respectivamente. As prisões foram feitas após o furto de uma serra elétrica na loja Casa & Vídeo, localizada na Avenida Amaral Peixoto.

Ao serem informados do furto e depois de assistir às imagens de uma câmera de segurança, os policiais saíram em rastreamento e encontraram os suspeitos. O equipamento furtado foi recuperado. A prisão em flagrante na delegacia de Volta Redonda foi determinada pelo delegado Luiz Jorge Rodrigues. (Foto: Polícia Militar)