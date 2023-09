Ex-BBB Diego Alemão é preso no Rio

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (26), no Leblon, Zona Sul do Rio, o ex-BBB Diego Alemão por porte ilegal de arma. A PM foi acionada para checar a presença de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema.

Alemão teria entrado em um táxi com destino a Barra da Tijuca, Zona Oeste, mas foi capturado após um cerco na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. A arma, um revólver calibre 32 com oito munições, estava no banco de trás do carona.

Alemão, segundo o portal g1, estava dizendo que iria efetuar disparos e estaria apontando a arma para todos da região. Inicialmente, Alemão negou que a arma fosse dele, mas o motorista alegou que o viu entrando com o revólver dentro do carro. Na delegacia de Copacabana, ele admitiu que era ele quem portava o revólver.

O delegado estipulou uma fiança de R$ 4 mil para ele responder em liberdade pelo crime. Até o momento, a fiança não havia sido paga. Alemão foi campeão do Big Brother Brasil 7, um dos mais polêmicos e elogiado pela crítica de todos. (Foto: TV Globo)