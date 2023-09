VR: obras na Rua 33 são novamente tema de reunião na prefeitura

As obras de modernização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, principal centro comercial e de serviços de Volta Redonda, viraram um pesadelo para comerciantes e profissionais liberais que estão instalados em toda a sua extensão e nas ruas adjacentes. A impaciência com a demora, que vem acarretando prejuízos, é maior no comércio – que ainda sofre com a poeira gerada pelos trabalhos principalmente nestes dias de forte calor e sem chuva.

Nesta terça-feira (26), o prefeito Antonio Francisco Neto tornou a se reunir com dirigentes empresariais e comerciais para discutir os rumos da obra. Os empresários, junto também com os vereadores Jorginho Fuede e Paulinho AP, tiveram a chance de falar diretamente com o dono da empreiteira responsável pela obra, Roberto Rodrigues de Paula.

Na reunião, o responsável pela obra confirmou a previsão de que, no início de dezembro, as calçadas e as duas faixas para o trânsito de veículos estarão liberadas. “Assumi este compromisso com o prefeito e assumo aqui com todos vocês. Vamos intensificar ainda mais o ritmo das obras, pois os maiores fiscais estão aqui, que são os comerciantes e a população”, disse Roberto.

O prefeito ressaltou que o pagamento da obra está rigorosamente em dia e pediu que as relações entre os comerciantes e a empreiteira sejam estreitadas. “Os responsáveis pelo canteiro de obras têm de estar orientados a escutar os comerciantes, fazer as coisas de forma a minimizar os impactos e fazer um ambiente melhor. Todos sabemos que a obra vai beneficiar a região, mas até lá temos de fazer o melhor”, disse o prefeito.

Além do contato com o empreiteiro, os representantes dos comerciantes e empresários puderam conversar também com representantes do governo municipal. Ficou acertado que um caminhão-pipa passará mais vezes na Rua 33 para ajudar a baixar a poeira. Da mesma maneira, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura intensificarão a limpeza e a retirada de entulhos na via. (Foto: Divulgação)