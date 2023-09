Dupla é presa em VR com moto furtada em Resende

Um homem de 32 anos e outro de 34 foram presos na noite da terça-feira (26), em Volta Redonda, com uma motocicleta furtada em Resende. Eles tentaram fugir da Polícia Militar.

A moto chamou a atenção no Aterrado por estar em alta velocidade. Os policiais conseguiram interceptar o veículo na Avenida dos Trabalhadores, na Vila.

Os dois homens não portavam nada de ilegal, mas a moto em que estavam se encontra sem placa e com o número do chassi raspado. Pelo número do motor, foi verificado que a motocicleta foi furtada em Resende.

Na delegacia de Volta Redonda, os dois homens foram autuados pelos crimes de receptação, desobediência e alteração de sinais de identificação de veículo automotor. (Foto: Polícia Militar)