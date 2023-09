Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (26) em Barra Mansa. O homicídio aconteceu na Rua João Afonso Borges, no bairro Vila Independência.

A vítima foi identificada como Wesley da Silva Vilarinhos. Ele estava em uma moto quando foi surpreendido pelo autor dos disparos. No momento desta publicação, as circunstâncias do crime eram desconhecidas.

A Polícia Militar estava no local preservando a cena do crime até a chegada da perícia.