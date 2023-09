Um homem ainda não identificado foi assassinado com vários tiros na cabeça na tarde desta quinta-feira (28) em Barra Mansa. O crime ocorreu na Rua Alphen de Oliveira Ferreira, no bairro 9 de Abril.

Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas já chegou morto ao hospital. No momento desta publicação, as circunstâncias do homicídio eram desconhecidas.