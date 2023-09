Homem é morto com facada na clavícula em Três Rios

Um homem de 33 anos foi assassinado com uma facada na clavícula na madrugada desta quinta-feira (28) no bairro Triângulo, em Três Rios. A suspeita do crime é namorada da vítima. Ela fugiu do local após o crime e até o momento não foi localizada. Ele foi identificado como Tales Lopes de Oliveira Bordoni.

Segundo a Polícia Militar, o homicídio aconteceu na Avenida Zoelo Sola. A suspeita do crime teria ido a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro para pedir ajudar com uma testemunha. O Samu (Seviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

A testemunha informou à PM que questionou, junto a outra pessoa, o que teria ocorrido com o seu namorado e, ao receber os questionamento, fugiu. A PM informou que a facada que ela deu no companheiro pegou “de cima para baixo”, resvalando no rosto do homem e cravando na clavícula, no lado esquerdo do corpo.

A Polícia Militar chegou a fazer buscas pelo Banguzinho, Pilões, Ponto Azul e Rua do Contorno, mas ela não foi encontrada. O caso foi registrado na delegacia da cidade e as motivações para o crime são desconhecidas.