PM realiza operação contra o crime organizado em VR e Paraty

Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) estão realizando desde o início da manhã desta quinta-feira (28) uma operação contra a criminalidade no município. As ações se concentram nos bairros Vila Brasília e Coqueiros.

Até o momento desta publicação, não haviam informações sobre prisões. O objetivo é prender suspeitos de envolvimento com o crime, apreender armas, drogas e veículos utilizados para a prática de delitos ou circulando com irregularidades. A PM também realiza, neste momento, uma operação com o mesmo objetivo em Paraty.

Na cidade estão participando 51 agentes. O número de policiais nas ruas de Paraty não foi informado, mas a operação está concentrada nos bairros Ilha das Cobras e Condado. Ainda não há um balanço parcial. (Fotos: Polícia Militar)