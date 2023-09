Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido ao sofrer uma queda de um prédio nesta quarta-feira (27) no bairro Niterói, em Volta Redonda. Ele estaria trabalhando em uma obra na Avenida Nossa Senhora do Amparo quando despencou do local.

O trabalhador foi socorrido para o Hospital São João Batista, onde se encontra intubado e em ventilação mecânica, na sala vermelha da unidade médica.

A dinâmica do incidente ainda é desconhecida.