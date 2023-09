Caminhão com troncos de madeira tomba na Dutra, em Barra Mansa

Um caminhão com troncos de madeira tombou na manhã desta sexta-feira (29) na Via Dutra, em Barra Mansa. O acidente foi no km 280, no bairro Bocaininha, na pista sentido Rio.

Ambulâncias da concessionária que administra a rodovia estavam no local no momento desta publicação. Não há informações de feridos. Com o tombamento, a pista está completamente interditada.

Na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí, uma carreta carregada com café está interditando a rodovia na altura do km 263. Ainda não há informações se ela tombou.